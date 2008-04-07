Сессия горсовета Одессы разрешила взять кредит у ЕБРР

Сессия Одесского городского совета дала разрешение коммунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы» на получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере 21,9 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, заем направляется на реконструкцию городской системы теплоснабжения.

Договором между ЕБРР и мэрией предусматривается, что кредит поступит двумя траншами. Сумма первого – 9,7 млн. евро, срок погашения – 7 лет с момента подписания соглашения. Сумма второго транша со сроком погашения 13 лет – 12,2 млн. евро.

Тело кредита и проценты по нему будут погашаться за счет хозяйственной деятельности КП «Теплоснабжение Одессы». Горсовет выступает гарантом в обеспечении займа.

Сессия также разрешила КП «Одесфарм» получить ссуду в АКБ «Имэксбанк» для реализации городской программы «Домашняя аптека». Сумма кредита – 50 тыс. грн.