Украинцы празднуют День вышиванки

08:56, 21 мая 2015
Общество
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Сегодня в городах Украины проведут День вышиванки всеукраинским флешмобом "Все в вышиванках". Поддержать акцию призывали в социальных сетях общественные активисты.

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Цель мероприятия – надеть в этот день вышиванку как знак единства украинского народа. На Майдане Незалежности в 18.30 состоится акция "Массовое фото в вышиванках", передает радио "Свобода". Ожидается несколько сотен участников акции, общую фотографию с которыми потом передадут в музей истории Киева и Национальный центр народной культуры музей Ивана Гончара.

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21 мая кондукторам предприятия "Киевпастранс" предложили прийти на работу в вышиванках. Как сообщили ранее в предприятии, чтобы принять участие в розыгрыше призов от перевозчика, пассажирам нужно также надеть вышиванку и сфотографироваться с одетым в вышиванку кондуктором в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Присоединиться к празднованию Дня вышиванки планируют и украинцы за рубежом.

Отметим, что последние 3 года День вышиванки проводят в третий четверг мая. Официального статуса этот день не имеет.

#День_вишиванки в этом году не только всеукраинский праздник, а всемирное. Потому что украинцы во Франции, Германии, США, Канаде, Порту...

Posted by День вышиванки on Tuesday, 19 May 2015
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