Украинцы празднуют День вышиванки
Сегодня в городах Украины проведут День вышиванки всеукраинским флешмобом "Все в вышиванках". Поддержать акцию призывали в социальных сетях общественные активисты.
Цель мероприятия – надеть в этот день вышиванку как знак единства украинского народа. На Майдане Незалежности в 18.30 состоится акция "Массовое фото в вышиванках", передает радио "Свобода". Ожидается несколько сотен участников акции, общую фотографию с которыми потом передадут в музей истории Киева и Национальный центр народной культуры музей Ивана Гончара.
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21 мая кондукторам предприятия "Киевпастранс" предложили прийти на работу в вышиванках. Как сообщили ранее в предприятии, чтобы принять участие в розыгрыше призов от перевозчика, пассажирам нужно также надеть вышиванку и сфотографироваться с одетым в вышиванку кондуктором в трамвае, троллейбусе или автобусе.
Присоединиться к празднованию Дня вышиванки планируют и украинцы за рубежом.
Отметим, что последние 3 года День вышиванки проводят в третий четверг мая. Официального статуса этот день не имеет.
#День_вишиванки в этом году не только всеукраинский праздник, а всемирное. Потому что украинцы во Франции, Германии, США, Канаде, Порту...Posted by День вышиванки on Tuesday, 19 May 2015