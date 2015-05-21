Украинцы празднуют День вышиванки

Цель мероприятия – надеть в этот день вышиванку как знак единства украинского народа. На Майдане Незалежности в 18.30 состоится акция "Массовое фото в вышиванках", передает радио "Свобода". Ожидается несколько сотен участников акции, общую фотографию с которыми потом передадут в музей истории Киева и Национальный центр народной культуры музей Ивана Гончара.

Читайте такжеВ Сумах на брусчатке рисуют 500-метровый орнамент вышиванки (фото)

21 мая кондукторам предприятия "Киевпастранс" предложили прийти на работу в вышиванках. Как сообщили ранее в предприятии, чтобы принять участие в розыгрыше призов от перевозчика, пассажирам нужно также надеть вышиванку и сфотографироваться с одетым в вышиванку кондуктором в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Присоединиться к празднованию Дня вышиванки планируют и украинцы за рубежом.

Отметим, что последние 3 года День вышиванки проводят в третий четверг мая. Официального статуса этот день не имеет.