Правительство выделило средства на жилье пострадавшим в результате обвала в Дрогобыче

В ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

Кабмин поддержал выделение средств на покупку жилищ пострадавшим в результате обвала в Дрогобыче в ночь на 28 августа.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.

По его словам, речь идет о покупке 59 квартир.

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«Ожидаем официальной публикации документа и согласования всех перечней и начинаем работать над быстрым выполнением этого распоряжения», – добавил Лозинский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины свыше 1 млн грн.