Заложники ситуации: в Чернигове 300 жителей общежития почти месяц сидят без тепла

Долг предприятия «Чексил», которому принадлежит общежитие, перед местной ТЭЦ достигает 900 тыс. грн, хотя люди платят за теплоснабжение вовремя.

В Чернигове из-за долгов предприятия «Чексил» перед местной ТЭЦ почти месяц нет отопления и горячей воды у 300 жителей (в том числе 44 детей) общежития по ул. Ушинского, 6.

Как передает корреспондент УНИАН, жители общежития, принадлежащего указанному предприятию, сегодня пришли на сессию просить мэра Владислава Атрошенко решить эту проблему.

Жители отметили, что не имеют долгов за теплоснабжение, но в квартирах - 12 градусов тепла, у всех включены обогреватели, что может вызвать проблемы с электроснабжением.

Отключение тепла жители общежития считают незаконным, и просят город принять это общежитие в коммунальную собственность, поскольку не верят, что руководство «Чексила» решит их проблемы.

Представитель фонда коммунального имущества сообщил, что позиция предприятия – не передавать общежитие городу.

«Мы не можем забрать общежитие в собственность города, поскольку это частная собственность предприятия «Чексил», - сказал он.

Директор Черниговской ТЭЦ Алексей Щербина пояснил, что за прошлый отопительный сезон «Чексил» не оплатил за теплоснабжение общежития на ул. Ушинского, 6 почти 900 тыс. грн, и поэтому отключения отопления было вынужденной мерой.

Мэр отметил, что проблемный вопрос касается платежеспособности предприятия «Чексил», поскольку городу предприятие также задолжало 5 млн грн за землю. Атрошенко не исключил, что предприятие «входит в прогнозируемое банкротство», чтобы потом все кредиторы приостановили свои требования.

«Я не хотел бы думать, что все спланировано. Мы только можем просить, что люди не должны страдать», - сказал он.

Представитель «Чексила» Мирко Ванджи пояснил, что предприятие имеет долги перед Пенсионным фондом, и средства были списаны со счета автоматически. Он заверил, что сегодня предприятие оплатит ТЭЦ 400 тыс. грн.

В свою очередь директор ТЭЦ заверил, что как только деньги поступят на счет, отопление в общежитии начнут подключать.

В то же время жители общежития не очень верят в очередное обещание. Они уже обращались в прокуратуру, полицию, службу по делам детей (относительно нарушения прав малолетних детей), но пока безрезультатно.

Как сообщила секретарь городского совета Наталья Хольченкова, по состоянию на 14.30 платежку ТЭЦ уже получила, и поэтому жителей должны обеспечить теплоснабжением.

Справка. ЧАО «Чексил» - компания, возникшая на производственных мощностях Черниговского камвольно-суконного комбината. В свое время предприятие было одним из крупнейших производителей шерстяных тканей в Европе. В настоящее время специализируется на переработке шерсти, изготовлении пряжи и тканей. Сейчас предприятие переживает трудные времена.