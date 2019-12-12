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Драка в Раде: одному из задержанных сообщили о подозрении

13:11, 12 декабря 2019
Общество
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В деле о драке на комитете Рады появился первый подозреваемый / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как ранее стало известно, сегодня утром были задержаны двое "свободовцев" - Олег Куцин и Алексей Кайда.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщают в полиции.

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Как сообщал УНИАН, драка в Верховной Раде произошла во время рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. Пострадавшего нардепа госпитализировали.

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Теги: #новости Украины#Рада#драка#подозрениепогода в Киеве