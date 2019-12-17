Посольство США осудило насилие возле Верховной Рады

Американские дипломаты заявили, что поддерживают право на свободные протесты.

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило насилие возле Верховной Рады Украины, которое состоялось сегодня во время протестов против принятия закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.