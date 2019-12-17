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Посольство США осудило насилие возле Верховной Рады

19:43, 17 декабря 2019
Общество
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Агентство Reuters

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило насилие возле Верховной Рады Украины, которое состоялось сегодня во время протестов против принятия закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.

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Теги: #новости Украины#Верховная Рада#протесты#Нацкорпус