Посольство США передало Нацполиции Украины 88 автомобилей
16:40, 02 декабря 2019Общество
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Большинство автомобилей будет предоставлено полицейским в территориальных общинах.
Украинские полицейские получили 88 служебных автомобилей от американского посольства / Фото Нацполіція Украины
Посольство Соединенных Штатов Америки передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
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"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, подарив 88 транспортных средств для Национальной полиции", - говорится в сообщении.
При этом, как сказано на сайте американского посольства, временный поверенный в делах США Уильям Тейлор на церемонии передачи автомобилей заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены полицейским в территориальных громадах.
"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на подобные церемонии в будущем", - добавил Тейлор.
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