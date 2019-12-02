Посольство США передало Нацполиции Украины 88 автомобилей

Большинство автомобилей будет предоставлено полицейским в территориальных общинах.

Посольство Соединенных Штатов Америки передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

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"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, подарив 88 транспортных средств для Национальной полиции", - говорится в сообщении.

При этом, как сказано на сайте американского посольства, временный поверенный в делах США Уильям Тейлор на церемонии передачи автомобилей заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены полицейским в территориальных громадах.

"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на подобные церемонии в будущем", - добавил Тейлор.