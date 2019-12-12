"Полиция, адвокаты, радикалы": что происходит под домом подозреваемого в убийстве Шеремета (видео)

В МВД сегодня сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.

К дому Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, пришла полиция, адвокаты и представители праворадикальных организаций.

Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

"Обстановка на сейчас под домом Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета. На месте полиция, праворадикалы, адвокаты", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме Антоненко, в убийстве подозревают известную волонтерку Юлию Кузьменко.