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"Полиция, адвокаты, радикалы": что происходит под домом подозреваемого в убийстве Шеремета (видео)

18:04, 12 декабря 2019
Общество
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К дому Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, пришла полиция, адвокаты и представители праворадикальных организаций.

Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

"Обстановка на сейчас под домом Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета. На месте полиция, праворадикалы, адвокаты", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме Антоненко, в убийстве подозревают известную волонтерку Юлию Кузьменко.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#подозреваемый#убийство Шереметапогода в Киеве