"Полиция, адвокаты, радикалы": что происходит под домом подозреваемого в убийстве Шеремета (видео)
18:04, 12 декабря 2019Общество
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В МВД сегодня сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.
Ситуация под домом Андрея Антоненко / видео Telegram-канал Klymenko Time
К дому Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, пришла полиция, адвокаты и представители праворадикальных организаций.
Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.
"Обстановка на сейчас под домом Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета. На месте полиция, праворадикалы, адвокаты", - говорится в сообщении.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме Антоненко, в убийстве подозревают известную волонтерку Юлию Кузьменко.
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