В Днепре мошенник выманивал деньги на лечение больного малыша: следующие 3 года он проведет за решеткой (видео)

Мошенник украл в соцсетях данные больного ребенка и выманивал деньги даже после смерти младенца.

В Днепре к трем годам заключения приговорили мошенника, который выманивал деньги на лечение больного малыша.

Как отмечается в сюжете ТСН, такой приговор огласил Октябрьский суд Днепра.

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Мужчина украл в соцсетях фотографию больного ребенка и медицинскую документацию. Реквизиты для перевода денег оставил свои.

Он выманивал благотворительную помощь даже после того, как узнал, что младенец умер. Собранные полмиллиона пожертвований, отмечают правоохранители, мошенник потратил на развлечения.

Родители больного мальчика об оборудке и не догадывались. В полицию обратились благотворители, которые выявили аферу случайно. Задержали подозреваемого весной. Вину он признал частично, деньги потерпевшим, которых насчитывается два десятка, не вернул.

Как сообщал УНИАН, в Днепре студент, отмечая День рождения, употреблял наркотики, после чего выпал из окна общежития на девятом этаже. К счастью, он остался жив.