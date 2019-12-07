Количество жертв пожара в одесском колледже увеличилось до восьми, в больнице умер спасатель (видео)
Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до восьми человек, в больнице скончался спасатель.
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Как сообщили УНИАН в городской клинической больнице №1, сегодня вечером скончался спасатель Сергей Шатохин. «Он был госпитализирован в день трагедии, 4 декабря, в кране тяжелом, критическом состоянии и уже третьи сутки находился в коме. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но, к сожалению, это было невозможно», - сказали в больнице.
Напомним, в ходе спасательной операции при эвакуации студентов во время пожара в колледже Шатохин упал с большой высоты – его сбила с лестницы выпрыгнувшая из окна студентка Ксения Бабенко. Они вместе упали на асфальт с большой высоты. Бабенко также госпитализировали, но реанимационные мероприятия не дали результата – девушка скончалась.
Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.
Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, сегодня вечером – еще двое.
В результате пожара пострадали более 30 человек.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.