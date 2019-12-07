В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в одесском колледже

Сегодня 18 пострадавших выписаны из больниц.

В Одессе на стационарном лечении остаются 11 пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Как отмечается, по данным на 17:00 пятницы, 6 декабря, 18 пострадавших выписаны из больниц.

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"В настоящее время в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших вследствие пожара. Среди них - 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также 3 студента и 2 сотрудника колледжа", - сообщили в пресс-службе.

По данным медиков, два сотрудника ГСЧС в тяжелом состоянии, один из них - в критическом. На этого спасателя, поднимавшегося по спецлестнице, упала студента Ксения Бабенко, которая, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна 5 этажа здания.

Эта учащаяся была доставлена в больницу, где умерла от тяжелейших травм.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

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Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря - еще две жертвы. Поиск 11 человек продолжается.

В результате пожара пострадало более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня, 6 декабря, в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.