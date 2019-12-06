Предприниматель-филантроп Юрий Ериняк поддержал кампанию «Белой ленты»

По его словам, «украинским семьям сегодня живется очень нелегко - на фоне антисоциальных «реформ» правительства, безудержного роста цен и тарифов».

Основатель благотворительного фонда «Хартс», известный предприниматель-филантроп Юрий Ериняк присоединился к кампании «Белой ленты», призванной обратить внимание на жестокое обращение с женщинами и детьми.

Об этом он сообщил в интервью Новости Украины – From-UA.

Нельзя замалчивать проблему стереотипов поведения, неприемлемых в цивилизованном мире, считает Ериняк.

По его словам, «украинским семьям сегодня живется очень нелегко - на фоне антисоциальных «реформ» правительства, безудержного роста цен и тарифов».

"Не следует забывать, что по многим семьям прошлась катком война. И это тоже одна из главных причин резкого роста домашнего насилия. Зачастую вчерашние военнослужащие чувствуют себя ненужными, потерянными. В результате, страдают их семьи. И власть не должна закрывать глаза на эту проблему, забывать о людях, вернувшихся с войны. Порой им нужна не только психологическая помощь, а и возможность найти себе применение в мирной жизни. Этот вопрос очень непростой и требует огромного внимания. Смогут ли парламент и правительство запустить эффективные программы помощи для тех, кто вернулся из АТО? К сожалению, у меня нет ответа. Безусловно, в нынешнем составе Верховной рады есть грамотные, ответственные профессионалы. Однако они – в меньшинстве. Допускаю, что, после досрочных выборов, этой проблемой займется уже парламент нового созыва», - отметил Ериняк.

Предприниматель-филантроп призвал известных и «ресурсных людей», всех активных граждан не оставаться равнодушными и присоединиться к кампании по борьбе против домашнего насилия.

«Крепкие семьи – основа сильного и процветающего государства. Именно семья является источником любви, уважения и солидарности», - подчеркнул Ериняк.

Кампания «Белой ленты» (White Ribbon) - движение, возникшее среди канадских мужчин после массового убийства в Политехнической школе Монреаля, совершённого на почве ненависти к феминизму Марком Лепином 6 декабря 1989 года, в результате которого погибли 14 женщин. Ношение белой ленточки, по мнению организаторов кампании, выражает «личную присягу никогда не совершать, не оправдывать и не замалчивать насилие против женщин и девочек». Представительства «Белой Ленты» существуют в более чем 60 странах, включая Украину.