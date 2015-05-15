Заместителю председателя Меджлиса Чийгозу продлили арест до конца июля

Как сообщает "Крым. Реалии", адвокаты арестованного в начале заседания просили судью отпустить Ахтема Чийгоза из СИЗО под домашний арест и под личное обязательство российского правозащитника, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Юрова.

Читайте такжеЗаместителя председателя Меджлиса отказались выпустить на поруки

Судья объявила перерыв, после которого суд отклонил ходатайство защиты Ахтема Чийгоза, продлив ему арест до 29 июля включительно.

Как пояснил заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, присутствовавшая на заседании, судья мотивировала это решение тем, что следствие по уголовному делу продолжается, а Ахтем Чийгоз можетскрываться.

"Все доводы о том, что Ахтем Чийгоз не собирается покидать Крым, поскольку у него здесь родные, близкие, он здесь живет, судья не приняла во внимание", – сказал Ильми Умеров.

Близкие и родственники Ахтема Чийгоза разочарованы решением суда, его супруга вышла из зала суда в слезах.

Ахтема Чийгоза арестовали в Крыму в рамках "уголовного дела 26 февраля". Его задержали "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках" 29 января этого года и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников крымскотатарского Меджлиса и "Русского единства". Организаторами мероприятия выступили председатель Меджлиса Рефат Чубаров и лидер "Русского единства" Сергей Аксенов. Тогда в результате столкновений два человека погибли. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело.