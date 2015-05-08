Заместителя председателя Меджлиса Чийгоза перевели из карцера в обычную камеру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса со ссылкой на его адвоката Александра Лесового.

В связи с этим Ахтем Чийгоз прекратил объявленную им голодовку.

«По словам адвоката, состояние здоровья Ахтема Чийгоза удовлетворительное, условия содержания в камере лучше, чем были до этого», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеЗаместитель председателя Меджлиса Чийгоз объявил голодовку - ЧубаровНапомним, 6 мая, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого удерживают с 29 января 2015 года в СИЗО по обвинению в «организации массовых беспорядков» 26 февраля, без предъявления какого-либо постановления, перевели в карцер.

В знак протеста Ахтем Чийгоз объявил голодовку.