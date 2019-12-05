ВР планирует предоставить освобожденным из плена РФ морякам статус участника боевых действий

Такой статус будет предоставлен экипажам кораблей, катеров, самолетов и вертолетов, которые участвовали в выполнении боевых задач в условиях столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

ерховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)» (№1197).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 319 народных депутатов.

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Законопроектом предлагается установить, что к участникам боевых действий относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украина, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными фомированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

Предусмотрено, что порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом министров.

Планируется распространить действие этого законопроекта в случае его принятия как закона на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014 года).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сегодня определяются 20 категорий лиц, принадлежащих к участникам боевых действий. «Однако действующие нормы не в полной мере учитывают реалии противодействия Украины вооруженной агрессии Российской Федерации, продолжающейся с 20 февраля 2014 года. Так, 25 ноября 2018 года во время выполнения боевой задачи в акватории Черного моря и Керченском проливе были обстреляны и задержаны военными формированиями Российской Федерации 24 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся в составе экипажей малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянськ», «Нікополь» и рейдового буксира «Яни Капу», - говорится в пояснительной записке. При этом, согласно действующему закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», это боевое столкновение не может быть основанием предоставления украинским военнослужащим статуса участника боевых действий, поскольку соответствующие вопросы предоставления такого статуса урегулированы в отношении применения войск на суше (в пределах районов проведения антитеррористической операции).

Предложенные изменения урегулируют вопрос предоставления статуса участника боевых действий экипажам кораблей, катеров, судов обеспечения и воздушных судов в случае их участия в боевых действиях против военных формирований других государств, террористических организаций, незаконных вооруженных формирований в будущем.