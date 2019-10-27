Есть угроза, что Россия объявит освобожденных моряков в розыск – адвокат

Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России.

Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

«Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд», – сказал он.

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Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"После их освобождения было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, чтобы это дело прекратить в целом", – отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись все 24 украинских моряка.