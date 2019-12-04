Во Львове открылась главная резиденция Святого Николая (фото)
11:29, 04 декабря 2019Общество
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Для малышей и детей с инвалидностью обещают бесплатный вход.
Во Львове заработала главная резиденция Святого Николая. Она будет работать ежедневно, кроме понедельника.
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В резиденции дети могут пообщаться с Николаем, передать письма с пожеланиями для эльфов и получить подарки.
Стоимость одного посещения в будни составляет 170 гривень, в выходные – 230 гривень. В час-пик стоимость билета возрастет до 320 гривень.
С малышами к Николаю можно попасть бесплатно. Бесплатный вход также действуют для детей с инвалидностью.
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