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Во Львове открылась главная резиденция Святого Николая (фото)

11:29, 04 декабря 2019
Общество
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Во Львове заработала главная резиденция Святого Николая. Она будет работать ежедневно, кроме понедельника.

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В резиденции дети могут пообщаться с Николаем, передать письма с пожеланиями для эльфов и получить подарки.

Стоимость одного посещения в будни составляет 170 гривень, в выходные – 230 гривень. В час-пик стоимость билета возрастет до 320 гривень.

С малышами к Николаю можно попасть бесплатно. Бесплатный вход также действуют для детей с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, в Харькове начали монтировать праздничную новогодне-рождественскую иллюминацию.

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Теги: #новости Украины#Львов#Новый год#святой Николайпогода во Львове