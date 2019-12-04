Новый год на пороге: Харьков засиял праздничными огнями (видео)
11:09, 04 декабря 2019Общество
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В городе появились гигантский Санта и футбольные мячи по случаю Евро-2020.
Харьков окутывает новогодне-рождественское настроение / скриншот
В Харькове начали монтировать праздничную новогодне-рождественскую иллюминацию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В этом году коммунальщики установили в центре города несколько огромных светящихся фигур. Среди них огромный Санта-Клаус верхом на лошади и олени из гирлянд.
Один из отелей города украсили гирляндами в форме футбольных мячей и изображений стадиона. Эту иллюминацию посвятили Чемпионату Европы по футболу, который состоится в следующем году и в котором примет участие сборная Украины.
Гигантский санта, олени и футбольные мячи: Харьков засиял новогодними огнями
Как сообщал УНИАН, накануне в столице на Софийской площади начали монтировать главную елку страны. Несколько сотен небольших деревьев, преимущественно сосен и елок, собирают воедино на металлическом каркасе.
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