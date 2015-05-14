После землетрясения в Непале до сих пор нет связи с восемью украинцами
Некоторые граждане Украины до сих пор не вышли на связь после землетрясения.
На связь после землетрясений, произошедших в Непале, все еще не вышли восемь граждан Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По состоянию на настоящее время, 8 украинцев не вышли на связь», - сказали в пресс-службе.
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Как сообщал УНИАН, 7 мая из Непала самолетом Ил-76 Министерства обороны Украины было эвакуировано 76 украинцев и 11 иностранцев.
25 апреля в Непале произошло сильное землетрясение, число жертв превышает 8 тыс. человек.
12 мая произошло новое землетрясение, эпицентр которого находился в районе Долакха. Количество погибших оценивалось в 65 человек.