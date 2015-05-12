Новое землетрясение в Непале унесло жизни не менее 47 человек

В результате нового землетрясения, произошедшего в Непале 12 мая между Катманду и Эверестом, погибли по меньшей мере 47 человек, передает Радио Свобода.

По сообщению Министерства внутренних дел Непала, по меньшей мере 42 человек погибли в этой стране, еще более 1,1 тысячи человек ранены.

Еще четыре человека погибли в Индии, сообщают местные власти. Китайские СМИ сообщили о гибели одного человека в Тибете.

Геологический центр США сообщил, что сегодняшний землетрясение имело магнитуду 7,4.

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Как сообщал УНИАН, в Непале сегодня, 12 мая, зафиксировали новые подземные толчки.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 68 км к западу от поселка Намче-Базар на востоке Непала, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки также ощущались в Индии и Афганистане.

25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тогда погибли более 8150 человек, более 17,8 тысячи были травмированы.