Подсыпал в напитки психотроп: в Киеве к 13 годам тюрьмы приговорили клофелинщика

Жертвами мужчины стали три человека.

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор мужчине, подозреваемому в разбойных нападениях с использованием сильнодействующего препарата.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установило следствие, 36-летний обвиняемый в вечернее время знакомился на улице с будущими потерпевшими, после чего приглашал к распитию алкоголя. Впоследствии он подсыпал в напитки потерпевшим клозапин и, пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал ценные вещи. Его добычей становились кошельки, мобильные телефоны, золото и другие ценные вещи. Награбленное он сдавал в ломбарды.

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Всего жертвами мужчины в течение 2017 года стали трое киевлян. В суде он свою вину не признал. Несмотря на это, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде 13 лет заключения с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Как сообщалось, в Киеве будут судить группу клофелинщиков, которые грабили людей под видом таксистов.