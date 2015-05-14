На Харьковщине милиционеры жестоко избили задержанных - Геращенко (видео)

Об этом Геращенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Как только я посмотрел видео опубликованное в Соцсетях - сразу же связался с начальником Харьковского областного УВД Анатолием Дмитриевым, и потребовал немедленно найти этих милиционеров и привлечь к уголовной отвественности за превышение власти, за зверское избиение людей", - сказано в сообщении Геращенка.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД Украины в Харьковськой области сообщили, что уже начали служебную проверку действий своих коллег.

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"Я сразу распорядился срочно разобраться в этой ситуации. Ко мне также обратился народный депутат Украины Антон Геращенко и потребовал немедленно найти этих милиционеров и привлечь к уголовной ответственности за превышение власти. В этот же день руководство Дергачевского райотдела в максимально сжатые сроки осуществило служебную проверку действий своих подчиненных. Все материалы уже переданы в органы прокуратуры для выяснения обстоятельств этого происшествия. Если вина сотрудников будет доказана, их ждет безальтернативное увольнение из органов внутренних дел. Моя позиция в этом вопросе жесткая и неизменная. Тем, кто позорит своими действиями профессию милиционера - не место в рядах настоящих защитников закона", - передает пресс-служба слова начальника МВД Украины в Харьковской области.

Милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, подчеркнули также в ГУМВД в Харьковской области.

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