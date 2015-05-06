Антикоррупционный комитет требует от ГПУ расследовать нападение на журналистов возле дома заместителя Авакова

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Антикоррупционного комитета, сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

По словам народного депутата из фракции «БПП», члена Антикоррупционного комитета Дмитрия Добродомова, в очередной раз на заседание комитета не пришел ни министр МВД, ни его заместители.

«Мы на комитете приняли решение обратиться с требованием, чтобы МВД провело служебное расследование относительно избиения журналистов программы «Наші гроші», с отстранением от должности Чеботаря на время расследования. Также проверить на соответствие декларацию о доходах заместителя министра МВД Чеботаря относительно того фактажа, который привели журналисты, и дать соответствующую оценку», – сказал парламентарий.

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Добродомов отметил, что депутаты обратились в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать нападение на журналистов.

«Мы также подняли вопрос о профпригодности начальника Киевской областной милиции, который в течение недели не смог установить личности нападавших, тогда как журналисты, имея меньшие возможности, установили этих лиц и готовы продемонстрировать факты», – добавил народный депутат.

Добродомов считает, что, учитывая резонанс дела относительно избиения журналистов, МВД должно быть заинтересовано как можно быстрее расследовать его и предоставить ответ на обращение комитета в течение недели.

Как сообщалось, по данным телеканала ZIK, 28 апреля в селе Лесники возле дома заместителя министра внутренних дел Чеботаря неизвестные напали на съемочную группу антикоррупционного проекта «Наші гроші» этого телеканала. Нападавшие избили оператора, разбили технику и скрылись с места инцидента.

После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники Киевской области.

В свою очередь, журналисты обнародовали информацию из официального государственного реестра недвижимости, где указано, что земля под имением в с. Лесники записана на дочь Чеботаря.

Причем журналисты отмечают, что дом построен в заповедной зоне.