Завтра на Украину обрушатся сильные ливни с грозами

Похолодание в западных, северных и большинстве центральных областей Украины обусловит атмосферный фронт, который придет с северо-запада Европы. На востоке и юге еще будет тепло, в течение дня до 20-25 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

В северных областях ожидаются дожди, грозы, вечером - сильные дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла.

В центральной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​20-25, на Винничине 12-17 градусов тепла.

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В восточных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​19-25 градусов тепла.

В южной части ожидаются местами небольшие дожди, грозы, в Крыму - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В Киеве пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-12 градусов тепла, днем ​​16-18 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, западный, 5-12 м/с.