"Украинская к*рва, *б*ная уборщица": польскую студентку отстранили от занятий за унижение украинки (видео)

Девушка жаловалась, что украинка занимает место в вагоне и сравнивала ее с животным.

Варминско-Мазурский университет в Польше отстранил от занятий студентку, которая выложила в сети видео с ксенофобской тирадой в адрес украинки, которая была ее соседкой в поезде. Видео также рассматривает прокуратура.

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Об этом со ссылкой на местное издание Wprost сообщает «ТСН». Так, на видео студентка-медик с бранью жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, ибо «заняла место в поезде».

"Вчера украинская к*рва, так называемая *б*ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за*бала весь, к*рва, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить...

Достаточно того, что она была жирной, но еще у нее была большая сумка, и она ничего не понимала", - жаловалась девушка на видео.

Оскорбительный ролик набрал почти 60 тысяч просмотров.

"Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. *бать тех украинских ст*рв, ненавижу их!... Эта женщина – глупая уборщица, так что иерархию нужно соблюдать", - сказала девушка.

Видео студентки стало вирусным и дошло до руководства ее университета. Там ее решили немедленно отстранить, а кроме того, направить в прокуратуру сообщение о возможном совершении преступления.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", – сказано в заявлении учебного заведения.

После скандала девушка записала еще одно видео – в нем попыталась заверить, что не поддерживает дискриминацию, и назвала инцидент "шуткой".

"Извините, я не думала, я просто дура", - сказала она.

Ранее в сети появилось видео скандала и драки, возникшей между украинскими гастарбайтерами и местным менеджером в Польше.