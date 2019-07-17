Опубликовано видео, на котором польский «плантатор» бросается с кулаками на украинских заробитчан

Поляк нецензурно ругает украинцев и угрожает им, а потом пытается применить силу.

В сети появилось видео скандала и драки, возникшей между украинскими заробитчанами и местным менеджером в Польше.

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Видео конфликта обнародовали в Facebook-сообществе «Украинский мигрант». На нем можно видеть, как поляк ругается с украинцами среди поля, а затем предпринимает попытку применить физическую силу.

Коммуникации мешает языковой барьер. Поляк нецензурно ругает украинцев по-польски и угрожает им. Потом подходит к свидетелю инцидента, снимающему инцидент, со словами «кто тебе разрешил пользоваться телефоном?». Можно видеть, как агрессивный мужчина пытается выбить телефон из рук оператора.

«Уже давно пришло время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения относительно отношения польских работодателей к украинским мигрантам», – говорится в публикации.

На инцидент ранее обратили внимание польские СМИ. Wyborcza сообщала, что украинцы рассказали о неадекватном поведении мужчины владелице поля, и его уволили. Сейчас украинцы, которые стали участниками скандала, получили свои деньги и вернулись в Украину.

Ранее сообщалось, что в Польше владелица предприятия бросила в лесу умирающего украинца-заробитчанина.