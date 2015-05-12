На Луганщине задержали 11 грузовиков с продуктами для "ЛНР"

Как сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, грузовики, стоявшие на разных улицах (некоторые с табличками "Пустой"), зарегистрированные в Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Полтавской и других областях, были заполнены маслом, помидорами, печеньем, кошачьим и собачьим кормом и тому подобное.

Как отмечается, водители ждали благоприятной возможности, чтобы проехать на оккупированную территорию вопреки запрету.

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"Этот поселок, который является крайней контролируемой Украиной точкой на Луганщине, и постоянно обстреливается боевиками, должен быть полностью заблокирован для постороннего транспорта. А он превратился в проходной двор для коммерсантов, торгующих с террористами. Селяне жалуются, что через блокпосты в здешние магазины не пропускают хлеб и другие продукты, школа в поселке не кормит детей, потому что поставщики не могут провезти сюда еду, зато вокруг школы стоят фуры с десятками тонн продуктов для так называемой ЛНР!", - цитирует пресс-служба Москаля.

Согласно сообщению, руководитель военно-гражданской администрации, еще раз подчеркнул, что коммерция с террористами невозможна без содействия наших силовиков на блокпостах, которые проявляют принципиальность к простым людям и пропускают фуры с алкоголем, табаком, продуктами и собачьим кормом для так называемой ЛНР.

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"Государство выделяет огромные средства на строительство фортификационных сооружений, чтобы не допустить сюда врага, но какой смысл во всех этих укреплениях, если на передовую за деньги беспрепятственно едут десятки фур, у которых на обратной дороге можно провезти боевиков с боеприпасами?!...Мы никогда не выиграем войну, если не уничтожим коррупцию среди наших силовиков. Отдельные из которых очень быстро забыли, кто стреляет в их боевых товарищей", - объяснил Москаль.

По данным пресс-службы, найденные в Родине грузовики задержаны, открыто уголовное производство за финансирование терроризма.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время пропуск лиц, транспортных средств и грузов в зоне безопасности вдоль линии боевых столкновений осуществляется на 5 определенных дорожных коридорах, на которых функционирует 6 пунктов пропуска. Кроме того, функционирует 25 контрольных пограничных постов.

Также Госпогранслужба и правоохранители работают над созданием единой электронной информационной базы данных лиц, которым выданы пропуска на Донбассе.