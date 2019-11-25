Зеленский и Минобразования разошлись во взглядах по либерализации системы высшего образования - СМИ

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что студенты покидают Украину – учиться на Западе проще, интереснее, современней и перспективней.

Президент Украины выступил за упрощение процедуры перевода студентов со специальности на специальность, в то время как руководство Министерства образования и науки проталкивает проект, который заблокирует возможности для перевода студентов из одного в другой вуз.

Как сообщает Lenta.UA, во вторник на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной» со школьниками пообщались президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что студенты покидают Украину – учиться на Западе проще, интереснее, современней и перспективней. Но это оказался не единственный камень в огород Министерства образования, которое возглавляет Анна Новосад.

Одним из вопросов, который поднял президент, касался мобильности получения высшего образования в Украине. «Студенты должны иметь возможность изменять профессию во время получения образования. Иногда мы можем поступить на экономиста, проучиться два года, увидеть, что в Украине их очень много – 7 экономистов на одно свободное место – и после этого человек может изменить профессию по ходу обучения», - отметил Зеленский. По его словам, задача Министерства образования состоит в том, чтобы либерализировать систему. При этом Зеленским намекнул, что в министерстве есть определенная «контра», выступающая против данных идей. «Сейчас такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным: ты можешь выбирать предметы, которые ты хочешь изучать, иногда ты можешь учиться по одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую профессию. Мне кажется, что это правильно. Мы сейчас очень спорим с нашим новым министром образования – она готовит новую программу», - сказал Владимир Зеленский.

При этом журналисты издания отмечают, что одной из составляющих этой программы является проект приказа Минобразования «Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска», который полностью противоречит всему сказанному Владимиром Зеленским. Вместо упрощения мобильности студентов предлагается с помощью внутренних документов максимально усложнить (а фактически исключить) возможность переводов и восстановления студентов в высших учебных заведений.

«Возьмем пример, который озвучил глава государства: студент, проучившись на экономическом факультете, решил перевестись. Раньше это можно было сделать, сдав академразницу. Однако в Минобразования решили с помощью приказа обязать студентов при возобновлении и переводе с университета в университет проходить с нуля внешнее независимое оценивание (ВНО). Это касается и студентов, которые хотят вернуться в Украину из заграничного вуза: ему тоже нужно сдавать ВНО с нуля, причем во время сессии в его вузе – в начале июня. Стоит напомнить, что тесты ВНО ежегодно меняются вместе с учебными программами. А значит, сдать его будет необычайно сложно. А значит, люди, которые попросту хотят перевестись или поменять направление своего образования, окажутся заложниками ситуации», - говорится в материале.