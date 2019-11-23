Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам батальона "Торнадо"

Бойцов спецроты "Торнадо" Главного управления МВД в Луганской области задержали в июне 2015 года. Их обвинили в совершении тяжких преступлений, в том числе в жестоком издевательстве над задержанными.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 бывшим бойцам расформированного батальона МВД "Торнадо", приговоренным к различным срокам лишения свободы за совершение тяжких преступлений против мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября 2019 года апелляционные жалобы с дополнениями прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, обвиняемых и их адвокатов оставлены без удовлетворения.

Приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставлен без изменений.

Полный текст постановления будет оглашен участникам судебного производства 2 декабря 2019 года в 11:00, добавили в пресс-службе суда.

Читайте такжеРаботник Лукьяновского СИЗО получил условный срок за помощь "торнадовцам" в организации бунта

Как сообщал УНИАН, бойцов "Торнадо" правоохранители задержали 17 июня 2015 года в Луганской области. Их обвинили в совершении тяжких преступлений, в том числе в жестоком издевательстве над задержанными.

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков приказал расформировать роту.

7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

9 августа 2018 года в Министерстве юстиции заявляли, что экс-бойцы "Торнадо" оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере в Лукьяновском СИЗО. Осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления был травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте сообщили, что для стабилизации ситуации "трое человек были вывезены из СИЗО, остальные оставшиеся лица помещены в карцер".

Кроме того, в сентябре 2018 года 8 экс-бойцам спецроты "Торнадо", которым инкриминируют совершение бунта в СИЗО, сообщено о подозрении в приготовлении к бегству из-под стражи.

6 июня 2019 года в Шевченковском райсуде Киева состоялось подготовительное заседание по рассмотрению производства о совершении экс-бойцами "Торнадо" мятежа в СИЗО.