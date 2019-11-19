Дело экс-"беркутовцев": Парубий и Кличко не явились в суд на допросы

Бывшего главу ВР Андрея Парубия вероятно допросят 21 ноября, а мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что из-за командировки не сможет прийти на допросы в ближайшие дни.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий и мэр столицы Виталий Кличко не появились в суд на допросы в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, Парубия и Кличко должны были допросить на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетелей стороны защиты.

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Однако, как отметил председательствующий в деле судья Сергей Дячук, суд располагает информацией, что Парубий 21 ноября примет участие в допросе в режиме видеоконференции.

В то же время, по словам судьи, от защитника Кличко получено сообщение, что ни сегодня, ни 21 ноября мэр Киева не сможет прийти в суд на допрос, поскольку находится в заграничной командировке.

Также судья Дячук сообщил, что сейчас завершается ранее определенный срок для допросов свидетелей защиты, и если его продлить еще на месяц, как это было с допросами свидетелями обвинения, то лишь весной следующего года суд начнет допросы обвиняемых, а затем состоятся судебные дебаты, после которых уже будет выносить приговор обвиняемым.

На следующем судебном заседании, которое запланировано на 21 ноября, должны также допросить еще одного свидетеля защиты – бывшего народного депутата Сергея Пашинского, вероятно с помощью видеоконференцсвязи, поскольку Пашинский в настоящее время содержится в следственном изоляторе.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.

14 ноября адвокаты экс-"беркутовцев" заявили, что Парубий, Кличко и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко игнорируют вызовы на допросы в суд.