НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который не задекларировал 4,7 миллиардов гривень финобязательств

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем народном депутате Денисе Дзендзерском.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении народному депутату VIIІ созыва, который не задекларировал более 4,7 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем народном депутате Денисе Дзендзерском.

Как сообщает пресс-служба САП, установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший народный депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн.

Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая то, что сейчас указанное лицо не проживает по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи), - заметили в пресс-службе САП.