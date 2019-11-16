Суд избрал меру пресечения чиновнице-взяточнице из Офиса президента (видео)

Перед этим ВАКС также избрал меры экс-заместительнице министра культуры и еще одному соисполнителю.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения чиновнице Офиса президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

"На чиновницу возложены дополнительные обязанности – сутками не покидать место проживания, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля", - сообщили в ВАКС.

Действия Кондзели квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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По версии следствия, чиновница Офиса президента вместе с экс-заместительницей министра культуры Викторией Лесничей и еще одним соисполнителем требовали от физического лица 300 тысяч долларов США взятки за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". 12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тысяч долларов.

Перед этим ВАКС также избрал меры экс-заместительнице министра культуры (содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 576 тыс. грн залога) и еще одному соисполнителю.