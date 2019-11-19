В Киеве "режиссер" выманивает с детей деньги за якобы роли в сериале (видео)

За все время мошенничества «режиссер» заработал тысячи долларов.

Киевский режиссер Игорь Ратушный предлагает несовершеннолетним девушкам роли в молодежном сериале за тысячи гривень предоплаты. Сейчас количество потерпевших увеличивается, а мошенник продолжает «собирать кастинги».

Об этом говорится в сюжете "Гроші" на 1+1.

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Отмечается, что к журналистам обратились двое несовершеннолетних девушек, которые наткнулись на «кинематографический» шанс на сайте ACMODASI. По словам жертв, они одновременно направили «режиссеру» свои анкеты для участия в сериале «Блогеры».

Вскоре детей пригласили на кастинг в павильон «Киевнаучфильма», а после кастинга Ратушный предлагал им роли с условием предоплаты (3 тысячи гривень) за 20-часовую подготовку.

Занятия действительно были, но будущих «актеров» учили только скороговоркам. После «подготовки» обманутые родители требовали у «режиссера» вернуть деньги. Этого он не сделал и по сей день.

За все время мошенничества «режиссер» заработал тысячи долларов.

Игорь Ратушный продолжает свою деятельность и уже приглашает к съемкам в следующий проект новые таланты. Журналистам он не признался в мошенничестве и добавил, что не имеет права рассказывать, какой канал заказал у него проект из-за договора о неразглашении.

Как сообщал УНИАН, оперативники департамента процессуального руководства в особо важных уголовных производствах Генеральной прокуратуры совместно с Нацполицией и СБУ задержали мошенника, который, прикрываясь связями в Офисе президента Украины, требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тысяч долларов.