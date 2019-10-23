В Киеве задержали мошенника, который требовал $150 тысяч, прикрываясь связями в Офисе президента

В Офисе президента Украины заявляют, что благодаря проекту LIFT прошли времена, когда должности получали с помощью взяток.

Оперативники департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры совместно с Нацполицией и СБУ задержали мошенника, который, прикрываясь связями в Офисе президента Украины, требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, мошенника задержали «на горячем» во время передачи части средств в сумме 30 тыс. евро.

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии "связей" в Офисе президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

Комментируя это задержание, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что благодаря проекту LIFT, направленному на поиск квалифицированных специалистов, времена, когда должности получали с помощью взяток, прошли.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул Трофимов.