Синоптики пообещали украинцам грозы с градом и шквалами на праздничные выходные

В отдельных районах при грозах возможен град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ожидается однородной. В течение дня она будет колебаться в пределах 15-22 градусов тепла, ночью - 6-14 градусов тепла, сообщает «Оpogode».

В западной части 9 мая осадков не ожидается, 10-11 пройдут местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

В северных областях ожидается чередование дождей с прояснениями. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​16-22 градуса тепла.

В центральной части будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

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В восточных областях пройдут дожди, периодически - прояснения. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​16-21 градус тепла.

В южной части будет преобладать дождливая погода, местами с грозами. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​16-22 градуса тепла.

В Киеве местами пройдут кратковременные дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла, днем ​​16-20 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается преимущественно северный и северо-восточный, 5-12, при грозах до 15-18 м/с.