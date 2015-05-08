Синоптики пообещали украинцам грозы с градом и шквалами на праздничные выходные
9, 10 и 11 мая в большинстве областей Украины кратковременные грозовые дожди будут периодически чередоваться с прояснениями.
В отдельных районах при грозах возможен град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ожидается однородной. В течение дня она будет колебаться в пределах 15-22 градусов тепла, ночью - 6-14 градусов тепла, сообщает «Оpogode».
В западной части 9 мая осадков не ожидается, 10-11 пройдут местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.
В северных областях ожидается чередование дождей с прояснениями. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 16-22 градуса тепла.
В центральной части будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем 17-22 градуса тепла.
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В восточных областях пройдут дожди, периодически - прояснения. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 16-21 градус тепла.
В южной части будет преобладать дождливая погода, местами с грозами. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 16-22 градуса тепла.
В Киеве местами пройдут кратковременные дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла, днем 16-20 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается преимущественно северный и северо-восточный, 5-12, при грозах до 15-18 м/с.