В Киеве мужчину посадили на три года за хранение гранаты в автомобиле

По словам мужчины, гранату он нашел просто на улице.

В Киеве к трем годам заключения приговорен мужчина, в автомобиле которого полиция обнаружила гранату.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«В июне 2019 года на Оболонском проспекте правоохранители остановили транспортное средство для проверки документов. Во время общения с водителем они заметили, что мужчина нервничает. Полицейские спросили его о наличии запрещенных предметов или веществ в салоне автомобиля. Мужчина признался, что имеет при себе гранату РГД-5, однако с какой целью он ее хранил, не смог внятно объяснить. Сотрудники полиции сразу изъяли боеприпас», - говорится в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что якобы нашел взрывное устройство прямо на улице, поэтому решил забрать себе. По его словам, «находку» положил в сумку и возил с собой в автомобиле.

Оболонский районный суд Киева вынес приговор, согласно которому за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник приговорен к лишению свободы на три года.