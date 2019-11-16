Зеленский поздравил работников радио, телевидения и рассказал о важности их работы
Президент Владимир Зеленский поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.
Текст поздравления обнародован на его странице в Facebook.
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«Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды. А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или, возможно, образовательные телепередачи для детей. Или отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам», - отметил президент.
По его словам, телевидение и радио являются неотъемлемой частью жизни каждого гражданина.
Зеленский напомнил, что за каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов.
«Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального», - сказал он.
Вместе с тем Зеленский отметил, что в условиях войны работа работников радио и телевидения является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности.