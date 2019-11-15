Не платил алименты: задержанный в Одесской области по линии Интерпола иностранец оказался настоящим священником

44-летний гражданин Боснии и Герцеговины объявлен в международный розыск за неуплату алиментов.

Задержанный в Одесской области по линии Интерпола иностранец в рясе является настоящим священником.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, гражданин Боснии и Герцеговины, который при пересечении государственной границы был задержан в Болградском районе, на самом деле священник, но в настоящее время в церкви не служит.

«Данный 44-летний гражданин окончил на родине школу богослужения…По некоторым данным, объявлен в международный розыск за неуплату алиментов», - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеРоссии вероятно откажут в удовлетворении запроса по Мазуру – глава украинского бюро Интерпола

Как сообщал УНИАН, в Болградском районе Одесской области, в пункте пропуска «Новые Трояны», пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца, который был в рясе. На гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола.

Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, прибывшего в церковном одеянии (в рясе), разыскивают правоохранительные органы Сербии.

Задержанного передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции для дальнейших правовых решений.