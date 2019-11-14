Нацсовет проверит Newsone за слова про "восставший Донбасс" и другую пропаганду РФ в эфире

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата.

14 ноября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» – спутниковый телеканал «NEWSONE».

Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября, сообщает пресс-служба Нацсовета.

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Отмечается, что в этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи «Я так думаю» (начало в 23.25, «прямой эфир») с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».

В частности, речь идет о части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека; абзацы третий, четвертый и девятый части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают, что не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины); пункты а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», ведь телерадиоорганизация обязана придерживаться законодательства Украины и требований лицензии, распространять объективную информацию.

Среди высказываний было такое: «...Незаконное обогащение и было целью этих «евромайдановских барыг». А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности».

«По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата», – говорится в сообщении Нацсовета.