Суд открыл производство о лишении NewsOne лицензии

Нацсовет по телерадиовещанию подал в Окружной админсуд Киева иск с требованием лишить ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) лицензии на вещание.

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Об этом сообщается на сайте суда.

«Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киева обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, истец просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne)», - сказано в сообщении.

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Также в суде отметили, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия 1" и украинским NewsOne.

8 июля тогда еще и.о. главы СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

На то время генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение госизмены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно "обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

2 октября Нацсовет по телерадиовещанию подал в Окружной админсуд Киева иск с требованием лишить ООО "Новости 24 часа" лицензии на вещание.

17 октября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены собственников информтелеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.