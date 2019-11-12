Жестокое избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: суд арестовал подозреваемых

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве суд взял под стражу двоих мужчин, которые жестоко избили участника АТО Игоря Панова и его жену.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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По ее словам, Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу обоих подозреваемых в нападении на Панова и его жену без альтернативы внесения залога.

Также Максимец добавила, что оба подозреваемых отказались давать какие-либо показания, сославшись на ст.63 Конституции, которой разрешено не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что по делу назначен ряд экспертиз, которые, по мнению следователей, смогут доказать вину обоих подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября волонтер Татьяна Руденька в Facebook написала, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 годов рождения.

Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт. Поэтому мужчина приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.