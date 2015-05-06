Синоптики предупредили Украину о ливнях и 10-градусных перепадах температуры

Атмосферный фронт обусловит дожди на западе, севере, в центре, кроме Днепропетровщины, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В восточной части будет преобладать сухая погода, сообщает «Оpogode».

В западной части ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​15-20 градусов тепла.

В северных областях облачно и дождливо. Температура воздуха ночью 5-11 градусов тепла, днем ​​8-13 градусов тепла.

В центральной части будет преобладать влажная погода, лишь на Днепропетровщине - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем ​​12-17 градусов тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла.

В южной части дожди пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

В Киеве ожидается влажная и холодная погода. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем ​​11-14 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, в восточной части - юго-восточный, 5-12 м/с.