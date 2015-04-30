На праздники в Украину придут майские грозы с сильными ливнями

Дожди ожидаются преимущественно кратковременные. 2 мая в западных областях, а 3 мая на севере и местами в центральной части дожди могут быть сильными, сообщает «Оpogode».

Температура воздуха в Украине в течение выходных будет колебаться в пределах 12-20 градусов тепла. 2 мая на западе, а 3 мая в большинстве областей температура воздуха снизится на 5-11 градусов.

Ночью температура воздуха составит 7-13 градусов тепла. 2-3 мая в западных областях будет свежее, 2-7 градусов тепла.

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В Киеве 1 мая существенные осадки маловероятны, 2 мая пройдут местами кратковременные грозовые дожди, 3 мая в столице дожди ожидаются умеренные, возможно сильные. Температура воздуха ночью 8-12 градусов тепла, днем ​​17-20, 3 мая 13-16 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный и юго-западный 3 мая северо-западный, 5-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.