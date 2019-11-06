В Украину не пустили российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым

Источник в Госпогранслужбе сообщил, что речь идет о Маргарите Аброськиной, 1994 года рождения.

Пограничники не пустили в Украину российскую актрису, ранее посещавшую оккупированный Крым.

Как сообщил УНИАН источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет об актрисе театра и кино Маргарите Аброськиной, 1994 года рождения.

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Ей запрещен въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

«В аэропорту «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска пограничники выявили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, прилетевшая в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала года выявлено более 5 тысяч фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда с/на временно оккупированные территории. За это нарушение (по ст.204-2 КУоАП) составлен 4251 админпротокол.

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала года запрещен въезд в Украину 43 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.