Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подозреваемый в убийстве проведет за решеткой максимум 7 лет

Труба объяснил, почему подозрение полицейскому, который убил Кирилла Тлявова, переквалифицировано с умышленного убийства на убийство по неосторожности.

Инспектору полиции, которому объявлено подозрение в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, грозит максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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По его словам, следствие пришло к выводу, что убийство Кирилла Тлявова, которое совершил один из четырех подозреваемых, работник полиции, произошло не умышленно, а по неосторожности. Именно поэтому подозрение ему сегодня вручили по статье 119 Уголовного кодекса Украины, а не по статье 115.

В то же время Труба подчеркнул, что этому полицейскому, как и трем остальным, инкриминируют также другую статью Уголовного кодекса - это хулиганство, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия, за что предусмотрено более строгое наказание, чем за убийство по неосторожности - до 7 лет лишения свободы.

«Следователи вместе с прокурорами пришли к выводу, что действия полицейского подлежат квалификации как убийство, совершенное по неосторожности. Они пришли к выводу, проанализировав все материалы производства. А окончательное решение по поводу квалификации даст именно суд при вынесении приговора. Действия всех участников квалифицированы по части 4 статьи 296, а также статье 263 Уголовного кодекса. Эти статьи тяжелые, и санкция - до 7 лет лишения свободы», - сказал Труба.

Также он добавил, что сейчас проводятся следственные действия по двум процессам: о возможной причастности правоохранителей Переяслава-Хмельницкого к сокрытию преступления, совершенного их коллегами, а также о возможной ненадлежащей медицинской помощи, оказанной раненому пострадавшему Тлявову. «Продолжается расследование по возможным фактам уничтожения, несохранения вещественных доказательств, а также по факту возможной ненадлежащей медицинской помощи, которая предоставлялась Тлявову после его доставки в медицинское учреждение», - добавил он.

По словам Трубы, сейчас следователи с применением полиграфа допрашивают сотрудников полиции Переяслава-Хмельницкого.