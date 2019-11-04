Во Львове временно запретили кататься в конных каретах

Решение было принято властями города в связи с травмированием лошадьми 15-летней девушки.

Власть Львова приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания в экипажах.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Приостановить деятельность конных карет на территории города было решено в связи с инцидентом с участием конной кареты, в результате которого пострадала 15-летняя девушка.

Кроме того, на протяжении этой недели комиссия по туристической нагрузке будет выезжать непосредственно на локацию, чтобы проверить условия, в которых содержатся лошади.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 ноября туристическая карета с лошадьми врезалась в скамейку, на которой сидела девушка. У девушки оказался открытый перелом ноги, а травмированную кобылу пришлось усыпить, поскольку ветеринар диагностировал у нее переломы двух ног.

Коня, запряженного в туристическую карету, напугали фейерверки, которые запускали туристы.

Пострадавшую 15-летнюю девушку прооперировали. Она в тяжелом состоянии.