В сети появилось видео задержания силовиками "Альфы" сепаратистов в Одессе
08:35, 02 мая 2015Общество
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В интернете появилось видео, как бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" в Одессе задерживали сепаратистов.
"Альфа" задержал сепаратистов в Одессе / УНИАН
На видео видно, как два микроавтобуса с вооруженными сотрудниками «Альфы» заблокировали машину. Затем сотрудники СБУ вытащили двух мужчин из автомобиля, обыскали его и уехали с места задержания. Вся операция длилась чуть более двух минут.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила и заблокировала в Одессе масштабную сепаратистскую сеть. Противоправный сценарий удалось сорвать на этапе его подготовки.
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Сценарий объединял несколько антиукраинских проектов - создание фейковой «одесской народной республики», раскрутка несуществующих, так называемых, «народного совета Бессарабии», «Порто-Франко» и других.
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