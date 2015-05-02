В сети появилось видео задержания силовиками "Альфы" сепаратистов в Одессе

На видео видно, как два микроавтобуса с вооруженными сотрудниками «Альфы» заблокировали машину. Затем сотрудники СБУ вытащили двух мужчин из автомобиля, обыскали его и уехали с места задержания. Вся операция длилась чуть более двух минут.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила и заблокировала в Одессе масштабную сепаратистскую сеть. Противоправный сценарий удалось сорвать на этапе его подготовки.

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Сценарий объединял несколько антиукраинских проектов - создание фейковой «одесской народной республики», раскрутка несуществующих, так называемых, «народного совета Бессарабии», «Порто-Франко» и других.