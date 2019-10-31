СБУ разберется с крымскими пропагандистами, которые гостевали у президента Чехии

Пропагандисты дезинформировали медиа о якобы признании Земаном Крыма российским.

Прокуратура республики Крым поручила Службе Безопасности установить представителей так называемой «крымскотатарской» организации, которые в четверг находились с визитом в президента Чехии Милоша Земана.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крыма Екатерина Диденко.

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«Несмотря на факт временной оккупации полуострова, и с целью защиты национальных интересов, независимости и территориальной целостности, Украина на нормативно-правовом уровне установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя», – говорится в сообщении.

Известно, что 28 октября представители крымскотатарской организации «Къырым бирлиги», подконтрольная Кремлю, посетили президента Чехии Милоша Земана.

Позже в соцсети пропагандисты дезинформировали медиа о якобы признании Земаном Крыма российским.

«Коллаборационисты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, которые происходят в АР Крым», – отметили в прокуратуре.