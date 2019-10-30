цей матеріал доступний українською

В РФ подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной: непублично, но работа идет

14:07, 30 октября 2019
Общество
58 0
Владимир Путин / Фото: REUTERS

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, но согласованной даты пока нет.

Читайте такжеРоссия не отдает захваченные украинские корабли из-за их технического состояния - адвокатОб этом передает «Слово и дело».

«Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет результаты», – отметил Руденко.

При этом он добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь, проведение саммита «нормандской четверки».

По словам Руденко, контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщал УНИАН, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Сайдик заявил, что участники Трехсторонней контактной группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Россия#обмен