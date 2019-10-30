В РФ подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной: непублично, но работа идет

До этого об обмене пленными заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Сайдик.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, но согласованной даты пока нет.

Читайте такжеРоссия не отдает захваченные украинские корабли из-за их технического состояния - адвокатОб этом передает «Слово и дело».

«Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет результаты», – отметил Руденко.

При этом он добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь, проведение саммита «нормандской четверки».

По словам Руденко, контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщал УНИАН, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Сайдик заявил, что участники Трехсторонней контактной группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.