Чехия не признавала Крым российским: пропагандисты РФ распространили фейк, СМИ купились

Позиция президента Чехии "остается неизменной — аннексия Крыма была и является незаконной", заявил пресс-секретарь Земана.

Нет ни одного официального подтверждения заявления президента Чехии Милоша Земана о признании Крыма частью России. Утверждение основывалось на публикации в Facebook пророссийских активистов.

Об этом сообщает издание Media Sapiens.

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Отмечается, что 28 октября представители подконтрольной Кремлю «крымскотатарской организации «Къырым бірлігі» распространили в соцсети сообщение о том, что «Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации».

Вскоре громкие слова убрали с поста, но в кэше они остались.

Сначала пресс-секретарь президента отказался комментировать распространенную информацию, но позже сообщил информагентству «ČTK», что позиция президента Чехии «остается неизменной — аннексия Крыма была и является незаконной».

30 октября чешское издание сообщило, что президент Чехии признал Крым российским. Информацию распространили украинские СМИ.